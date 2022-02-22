الجهوري يفوز ببطولة نادي دبي للبولو والفروسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حسم الفارس علي الجهوري على صهوة جواده «هيرمس دو ماريبوسا»، لقب ختام بطولة نادي دبي للبولو والفروسية الدولية لقفز الحواجز، من فئة النجمتين، التي أقيمت على ميدان النادي الرملي، خلال الفترة من 17 إلى 20 الجاري، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ورعاية لونجين، وشركة ماجستيك.

واستقطبت بطولات قفز الحواجز 200 فارس من 28 دولة حول العالم، وبلغ عددها 10 بطولات من جميع الفئات، وانطلقت على ميدان نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، مطلع ديسمبر الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news