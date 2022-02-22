اليافعي بطل افتتاحية الفورمولا 4 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فاز سلطان اليافعي على زورق 10، بمنافسات الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4، التي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي. وتمكن اليافعي من السيطرة على كل مراحل السباق، بتحقيق 40 نقطة، في حين حل في المركز الثاني أبو بكر المري، على زورق 66، وبرصيد 27 نقطة، وجاء في المركز الثالث حمدان المفلحي على زورق 6، وبرصيد 22 نقطة. وبعد نهاية السباق قام نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب أحمد ثاني مرشد الرميثي، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى.

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