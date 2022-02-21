منتخب سورية لكرة السلة يختتم معسكره في الإمارات بفوز وخسارة

المصدر: جوني جبور-دبي

اختتم أمس المنتخب السوري لكرة السلة، في معسكره الخارجي في الإمارات، تجاربه الودية أمام فريق نادي الشارقة، في تجربتين استهلت الأولى مساء السبت بفوز صاحب الضيافة "الملك" بنتيجة (73-66)، قبل أن يتمكن "نسور قاسيون" من الفوز في المواجهة الثانية (70-65).

وتأتي التجربتين الوديتين، في إطار استعدادات "نسور قاسيون" ضمن معسكرهم الخارجي، لملاقاة البحرين وإيران في 24 و27 فبراير الجاري، ضمن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2023، بينما يستعد "الملك" لانطلاق الدور نصف النهائي في بطولة دوري "الإمارات" لكرة السلة لمرحلة الرجال الذي ينطلق في 27 الشهر الجاري.

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