نزال عالمي لأسطورة الملاكمة الكوبية «آل تشاكا» في دبي 26 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد الملاكم الكوبي الأسطوري غييرمو ريغانو «آل تشاكا» المتوج بذهبيتين أولمبيتين في (سيدني 2000) و(أثينا 2004) والحائز اللقب العالمي في 2002 و2005 و2006 جاهزيته الكاملة لخوض النزال التاريخي 26 الجاري، في صالة نادي الإمارات للغولف بدبي أمام منافسه الفلبيني فينسينت أسطرلابيو، لافتاً في تصريح صحافي إلى أنه اختار دبي لهذا النزال، كونها مركز جذب عالمياً، وستساعده في نشر «الملاكمة الكوبية» في جميع أرجاء العالم. وأعلنت اللجنة المنظمة للنزال أن التذاكر من فئة «VVIP» بيعت بالكامل، بينما وصل سعر تذاكر من فئة «VIP» إلى 349 درهماً، فيما يبلغ سعر الدخول العادي 199 درهماً، على أن يقام المؤتمر الصحافي الخميس المقبل.

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