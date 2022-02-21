فوز دبا الحصن والتعاون وتعادل الفجيرة والحمرية في «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز دبا الحصن على مضيفه «ستي» بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى، وجاء الهدف عن طريق البرازيلي واندرسون (35)، ليصبح رصيد دبا الحصن 41 نقطة بينما تجمد رصيد «ستي» عند ست نقاط.

وفي مباراة ثانية قلب التعاون تأخره بهدف أمام الذيد حتى الدقيقة 84 ليسجل ثلاثة أهداف ويفوز (3-1)، إذ سجل للفائز أحمد مجدي (84 و88) وأحمد الشحي (90+5) بينما سجل للذيد البرازيلي إديلسون (35)، ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة والذيد 15.

وتعادل الفجيرة مع ضيفه الحمرية بهدف لمثله، وسجل للفجيرة البرازيلي لوكاس سيلفا (22)، وللحمرية فينيكيوس (64)، ليصبح رصيد الفجيرة 30 نقطة، والحمرية 37.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news