كم تحتاج من الوقت لممارسة الرياضة بعد وجبة الطعام.. "عواقبها وخيمة"

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

نشرت صحيفة "ماركا" الاسبانية اليوم الأحد تقريرا متخصصاً عن الوقت المثالي الذي يحتاجه الجسم لممارسة الرياضة بعدما يتناول وجبة طعام دسمة أو خفيفة، محذرة من خطورة عدم الانتباه إلى مثل هذه التفاصيل التي قد تؤدي إلى اضرار صحية تكون "عواقبها وخيمة" على الجسم.

وقال التقرير أن "تناول الطعام ثم ممارسة الرياضة بعد وقت قصير يؤدي إلى مشكلات عدة مثل حدوث مشاكل معوية وتشنجات وغثيان وقيء".

وأشار التقرير أنه بالنسبة لمعظم الناس، فإن فترة من ساعة إلى ساعتين بعد الوجبة هي فترة كافية للانتظار قبل التمرين، بينما نصف ساعة يكفي بعد تناول وجبة خفيفة.

ويفضل إفراغ المعدة من الطعام لتجنب المشاكل الصحية التي قد تحدث.

وفي حال ممارسة رياضات التحمل مثل الجري أو ركوب الدراجات، يجب الانتظار لفترة أطول قليلاً، وتناول بعض الكربوهيدرات سريعة الهضم أثناء التمرين.

وهنالك نصيحة مهمة هي تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو البروتين أو الألياف، حيث من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على الجهاز الهضمي.

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