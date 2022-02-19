لطيفة بنت محمد تتوّج اللاتفية أوستابينكو بلقب بطولة "تنس دبي"

المصدر: جوني جبور - دبي

توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نجمة التنس اللاتفية والمصنفة 21 عالمياً إيلينا أوستابينكو، بأول لقب لها ولبلدها في تاريخ بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس السيدات، بتغلبها على المصنفة 31 على العالم الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، بواقع مجموعتين دون رد (6-0 و6-4)، وذلك في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود في دبي، ودامت لقرابة ساعة وخمسة دقائق.

وحضر التتويج، الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، ورئيس العمليات في سوق دبي الحرة راميش كيدامي، ومدير بطولات "سوق دبي الحرة" للتنس صلاح تهلك وعدد من المسؤولين.

وبفوزها هذا أصبحت أوستابينكو النجمة الـ 15 تاريخياً التي تنجح في حصد لقب "تنس دبي" للسيدات. وحصلت أوستابينكو على جائزة المركز الأول البالغة 104 ألفاً و180 دولار، بالإضافة إلى 470 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصدت الروسية كوديرميتوفا على الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 64 ألفاً و800 دولار، و305 من النقاط، مع العلم أنها أول مواجهة جمعت البطلتان خلال مسيرتهما في عالم الكرة الصفراء.

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