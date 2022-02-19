بعدما حطم رقمه القياسي.. علي مبخوت يزور فهد خميس

المصدر: أحمد طارق- دبي

زار عدد من أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادي الجزيرة نجم منتخب الإمارات والوصل السابق فهد خميس، في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتقدم وفد فريق الجزيرة، النجم علي مبخوت الذي حقق رقماً قياسياً تاريخياً بإحرازه 176 هدفاً في الدوري الإماراتي.

ووصل مبخوت إلى الهدف رقم 176 خلال مسيرته في الدوري الإماراتي، ليحطم رقم فهد خميس نجم الوصل والمنتخب الوطني السابق الذي أحرز 175 هدفاً، وظل صامداً على مدار 25 عاماً، خلال مشواره في الملاعب الذي امتد لـ 17 عاماً.

وكان علي مبخوت قد عادل رقم فهد خميس بإحرازه هدفه رقم 175 في مرمى عجمان في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي، ليكون هدفه التاريخي اليوم أول أهداف العام الحالي نتيجة غيابه بسبب الإصابة في عدد من الجولات الماضية، كما أنه الهدف الخامس له في النسخة الحالية من الدوري.

وجاءت أهداف مبخوت الـ 176 في 245 مباراة لعبها مع الجزيرة على مدار 14 موسماً في الدوري، أحرزها في شباك 19 فريقاً.

وتوج مبخوت بجائزة هداف الدوري الإماراتي مرتين خلال موسمي 2016-2017 برصيد 33 هدفاً، وموسم 2020-2021 برصيد 25 هدفاً.

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