الهيدوس: مباراة قطر أمام الإمارات دائماً صعبة.. واجهت جيل إسماعيل مطر وعلي مبخوت

أكد قائد منتخب قطر حسن الهيدوس أن مواجهات «العنابي» أمام منتخب الإمارات دائماً ما تكون صعبة وقوية، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على مختلف الأجيال التي واجهها طوال مسيرته الكروية.

وقال الهيدوس: «مواجهاتنا أمام منتخب الإمارات دائماً صعبة، سواء في النسخة الحالية أو خلال السنوات الماضية، فقد واجهت المنتخب الإماراتي في أكثر من مناسبة، ولعبت أمام أجيال مختلفة، من بينها جيل إسماعيل مطر وجيل علي مبخوت، وكانت المباريات دائماً قوية وتحتاج إلى تركيز كبير».

وأضاف: «كل الاحترام والتقدير للمنتخب الإماراتي، فهو يملك لاعبين مميزين، والمباراة المقبلة ستكون قوية وصعبة على المنتخبين. نعرف أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى تركيز كامل والتعامل معها بصورة مختلفة، لأن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تصنع الفارق».