ثنائية جوانكا ورحيمي تقود العين لتعزيز صدارة الدوري بالنقطة الـ39

المصدر: معاذ كمبال - العين

عزز فريق العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه بني ياس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 16 من المسابقة. ورفع "الزعيم" رصيده إلى 39 في صدارة المنافسة فيما تجمد رصيد بني ياس عند 19 نقطة.

وكافح الفريق "البنفسجي" من أجل الفوز، أذ انهى الشوط الاول بدون الوصول لشباك الحارس فهد الظنحاني، لكن الفريق حقق مبتغاه في الشوط الثاني بواسطة الأرجنتيني كرستيان جوانكا في الدقيقة 47 وسفيان رحيمي في الدقيقة 86. سجل لاعب فريق العين، الأرجنتيني كرستيان جوانكا هدفا رائعاً بمقصية خلفية ليقود "الزعيم" لتحقيق فوزاً صعباً على حساب ضيفه

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