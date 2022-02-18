مؤشرات إيجابية على تحسّن «الفار» في الدوري.. «دقيقة بدلاً من 3»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أكّد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، يونس حسن، أن هناك تحسناً كبيراً في أداء الحكم الفيديو المساعد (الفار) في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، بعدما كانت هناك مشكلة في هذا الجانب، مشيراً إلى وجود ثلاثة مؤشرات وقفت وراء هذا التحسن، من بينها السرعة في اتخاذ القرار بحيث أصبح لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة فقط، إلا في بعض الحالات التحكيمية الصعبة، بعدما كان في السابق يصل بين ثلاث وأربع دقائق في الحالة الواحدة، فضلاً عن انخفاض الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة فأصبح يراوح حالياً بين ثلاث وأربع دقائق، بعدما كان في السابق يصل إلى نحو سبع وتسع دقائق، ما يؤدي إلى إهدار الوقت في المباراة، بجانب توحيد القرارات التحكيمية.

وقال يونس حسن لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك تطوراً محلوظاً في مستوى الحكم الفيديو، وهذا جاء نتيجة للعمل الذي بذل في الفترة الماضية، سواء على صعيد تطور تقنية الحكم الفيديو الموجودة حالياً أو من خلال تكثيف الدورات للحكام ووجود المحاضرين الذين يقدمون محاضرات للحكام، بجانب مشاركة الحكام في بطولات خارجية، مثل الحكم الدولي عمار الجنيبي الذي تواجد أخيراً كحكم فيديو مساعد في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي أقيمت أخيراً في أبوظبي، وهذا الأمر أعطى خبرة للحكام الموجودين في الدوري». وأضاف «هناك تحسن كذلك حتى على صعيد توحيد القرارات بالنسبة للحكام».

المؤشرات الـ 3

1- السرعة في اتخاذ القرار بدقيقة واحدة بدلاً من 3 دقائق.

2- انخفاض الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة.

3- توحيد القرارات التحكيمية بالنسبة (للفار).

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