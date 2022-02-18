مشاركة قياسية في انطلاق مهرجان التحدي للجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ينطلق، اليوم، مهرجان التحدي للجوجيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال (4–15 عاماً)، حيث تستمر فعالياته حتى 19 الجاري، في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات.

وتستضيف البطولة مئات الأطفال من عمر 4 إلى 15 عاماً، وجرى تخصيص اليوم الأول من المنافسات للأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر. من ناحية أخرى سيوفر المهرجان باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للأسر الذين سيحضرون للبطولة، بما فيها ألعاب وأنشطة ترفيهية للعائلات، ومنطقة مخصصة لعربات الطعام لمجموعة من أبرز علامات الضيافة.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه يتعين على جميع المشاركين والراغبين في الحضور من الجمهور، إبراز نتيجة اختبار سلبية لفحص PCR لا تتجاوز مدتها 48 ساعة، لضمان الدخول إلى مكان الحدث في جوجيتسو أرينا، إلى جانب الحصول على جواز المرور الأخضر من خلال تطبيق الحصن.

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