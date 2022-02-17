محمد بن سليم يتخذ قراراً قوياً في الاتحاد الدولي للسيارات

المصدر: باريس-وكالات

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الخميس عن إقالة الأسترالي مايكل ماسي من منصب مدير السباقات في بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك على خلفية القرارات المثيرة للجدل التي اتُخِذَت في الجولة الختامية من الموسم الماضي في جائزة أبوظبي الكبرى.

وجاء خبر إقالة ماسي من منصبه على لسان رئيس "فيا" الجديد الإماراتي محمد بن سُليّم الذي قال "أود أن أبلغكم أنه سيتم تشكيل فريق جديد لإدارة السباقات ابتداء من تجارب برشلونة (23-25 فبراير الحالي)"، مضيفاً "سيتولى نيلز ويتيتش وإدواردو فريتاس بالتناوب منصب مدير السباقات، على أن يساعدهما هيربي بلاش كمستشار أول دائم".

ودفع ابن الـ44 عاماً الذي عُرِضَ عليه منصب آخر في "فيا" وفق ما أفاد الأخير، ثمن ما حصل في الجولة الختامية من الموسم الماضي حين توج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن باللقب بتجاوزه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في الأمتار الأخيرة بعد قرار سحب سيارة الأمان واستئناف السباق رغم بقاء لفة واحدة فقط.

ووجد ماسي نفسه في موقف صعب بعد الذي حصل ووجهت إليه الكثير من الانتقادات، لاسيما من فريق مرسيدس ومديره النمسوي توتو وولف.

وخسر هاميلتون فرصة كتابة التاريخ في الفئة الأولى وفك ارتباطه مع "البارون الأحمر" الألماني ميكايل شوماخر عبر تحقيق لقبه الثامن، في اللفة الأخيرة من جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس بعدما تجاوزه فيرستابن في طريقه لإحراز لقبه العالمي الأوّل.

وأدى دخول سيارة الأمان بعد وقوع حادث متأخر إلى تقليص الفارق الزمني بين هاميلتون الذي كان في طريقه للفوز، و"ماد ماكس"، فاستفاد الأخير من إطاراته الليّنة الجديدة لتجاوز سائق مرسيدس الذي عانى من إطاراته المنهكة والفوز بالسباق واللقب على السواء بعد انسحاب سيارة الأمان في اللفة الأخيرة.

وأجرى الاتحاد الدولي "تحليلاً تفصيلياً وتوضيحياً" للأحداث المثيرة للجدل، حسبما أعلن في منتصف ديسمبر موضحاً "ستتم مناقشة هذا الموضوع مع جميع الفرق والسائقين للاستفادة من هذا الموقف وتقديم إيضاحات للمشاركين ووسائل الإعلام والجماهير حول القوانين المعتمدة"، والهدف هو "التوصل إلى استنتاجات قبل بداية موسم 2022" في البحرين في 20 مارس.

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