مواعيد مباريات الجولة 16 من دوري الإمارات وشروط دخول الجمهور (فيديو)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة 16 من دوري الامارات للمحترفين بكرة القدم "ادنوك"، حيث تبرز ثلاث مواجهات قوية عندما يلتقي العين المتصدر مع بني ياس، ويلعب الوصل مع الشارقة، والنصر مع الجزيرة.

ونشرت رابطة دوري المحترفين تحديثات جديدة لشروط دخول الجمهور للمباريات تضمنت ضرورة إبراز تطبيق الحصن في حالة المرور الأخضر أو فحص "بي سي ار" صالح لمدة 96 ساعة لجميع الفئات المعنية من الكبار والأطفال فوق 12 سنة، تحت 12 سنة.



مواعيد مباريات الجولة 16

الجمعة 18-2

العين - بني ياس 17:30

الوحدة - خورفكان 17:30

الوصل - الشارقة 20:00

- السبت 19-22

شباب الأهلي - العروبة 17:30

الظفرة - الامارات 17:30

عجمان - الاتحاد كلباء 20:00

النصر - الجزيرة 20:00

📹 تعرف على الاشتراطات الخاصة بدخول الملاعب بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100% 🧐👌#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/lYHZ3BQwpp — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) February 17, 2022

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