مونديال القوس والسهم ينطلق في دبي السبت بمشاركة 223 لاعباً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف نادي دبي لأصحاب الهمم، الاثنين المقبل، بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم «دبي 2022»، بمشاركة 223 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة، وتستمر مسابقاتها حتى 27 الجاري.

ويمثل الإمارات في «مونديال دبي» ثلاثة لاعبين، هم: محمد الشحي، غلام خورشيد، حبيب البلوشي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا، أمس، بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، نائب رئيس مجلس إدارة النادي محمد عبدالكريم جلفار، والمدير التنفيذي للنادي، مدير البطولة، ماجد العصيمي، ورئيس قطاع أصحاب الهمم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم، دومنيك أوهلمان.

وقال محمد عبدالكريم جلفار إن البطولة العالمية ستكون محط الأنظار، لتزامنها مع «إكسبو 2020 دبي»، وأن الفرصة باتت ذهبية للأبطال أصحاب الهمم في العالم المشاركين في «مونديال دبي» لمشاهدة هذا الحدث التاريخي الأروع في العالم.

من جانبه، أكد ماجد العصيمي أن الاتحاد الدولي للقوس والسهم وافق على أن تكون بطولة فزاع الدولية (دبي 2024) المحطة الأخيرة المؤهلة لـ«بارالمبية فرنسا 2024».

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