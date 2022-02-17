الحمرية يستغني عن المدرب طارق السيد

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلن نادي الحمرية الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق الأول لكرة القدم، المصري طارق السيد، والذي قاده في دوري الدرجة الأولى الموسم الجاري، على أن يتم تكليف المدرب المواطن محمد إسماعيل في الفترة الحالية، ريثما يتم التعاقد مع مدرب جديد، بحسب ما جاء في بيان للنادي.

ويحتل الحمرية المركز الخامس في ترتيب دوري الهواة بـ36 نقطة، وخاض مباراة أقل من فرق الصدارة، بينما يحتل دبا المركز الأول برصيد 49، ويليه العربي 47، ثم دبا الحصن 38، والبطائح 37. وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي: «تدرس إدارة النادي عدداً من السير الذاتية لمدربين مواطنين وأجانب، سبق لهم التدريب في الأندية الإماراتية للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق»، مقدماً الشكر لما قدمه المدرب المصري طارق السيد في الفترة السابقة.

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