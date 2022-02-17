اتحاد الدراجات يتعاقد مع بدر ثاني وأحمد معيوف

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

تعاقد اتحاد الدراجات مع المدرب بدر ثاني، لاعب المنتخب الوطني السابق من أجل قيادة منتخبي الشباب والناشئين والمضمار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التعاقد مع أحمد معيوف ليكون ميكانيكي دراجات مع المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وعبر الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، في تصريح صحافي، عن سعادة مجلس الإدارة بانضمام بدر ثاني وأحمد معيوف إلى أسرة اتحاد الدراجات، في خطوة تهدف إلى التركيز أكثر خلال الفترة المقبلة على المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين وأيضاً المضمار، لبناء قاعدة من اللاعبين قادرة على تمثيل المنتخبات.

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