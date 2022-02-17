مهرجان التحدي للجوجيتسو ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي ■ وام

تتواصل الاستعدادات لانطلاق مهرجان التحدي للجوجيتسو لفئات البراعم والأشبال، في المراحل السنية من 4 إلى 15 عاماً، في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، يومي غد وبعد غدٍ.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غداً الجمعة، بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي، بمنافسات البراعم والأشبال من البنين والبنات. وأغلق باب التسجيل منتصف ليل أول من أمس، باكتمال التسجيل للمشاركة في البطولة.

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