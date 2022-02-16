67 دقيقة تقود التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي "تنس دبي"

المصدر: جوني جبور-دبي

احتاجت التونسية أنس جابر، المصنفة 10 على العالم، إلى 67 دقيقة فقط لتحقيق انتصارها على منافستها الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد (6-3 و6-1)، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة "سوق دبي الحرة" للاعبات المحترفات، المقامة حالياً بنسختها الـ 22 على ملاعب "سوق دبي الحرة" في دبي.

ونجحت اليوم أنس أمام منافستها بيغولا في تقديم مستوى وأداء قوي، خاصة على صعيد الإرسال الأول، ما قاد النجمة التونسية إلى حسم المجموعة الأولى بواقع (6-3) في 35 دقيقة، قبل أن تخرج عن حذرها في المجموعة الثانية، والاعتماد على الانطلاق نحو الشبكة في أسلوب هجومي، قادها لكسر أرسال بيغولا في مناسبتين، وحسم نتيجة المجموعة بواقع (6-1) في 32 دقيقة فقط.

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