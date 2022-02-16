الروسية كوديرميتوفا تقصي حاملة لقب "تنس دبي" موغوروزا

المصدر: جوني جبور- دبي

واصلت بطولة "سوق دبي الحرة" للاعبات المحترفات، مسلسل مفاجآتها بعد أن نجحت المصنفة 31 عالمياً الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في إقصاء حاملة اللقب الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة السابعة على العالم، عقب فوزها بمجموعتين لمجموعة واحدة "3-6 و6-4 و6-4"، ضمن ثاني أدوار البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 22 على ملاعب "سوق دبي الحرة" في بدبي.

واحتاجت كوديرميتوفا إلى ساعتين و15 دقيقة لضمان الفوز على موغوروزا، في مباراة استطاعت الإسبانية حسم مجموعتها الأولى بواقع "6-3" في 43 دقيقة، قبل أن تستعيد الروسية اتزانها وتنجح في المجموعة الثانية في كسر إرسال منافستها، وحسم النتيجة "6-4" في 47 دقيقة، وتكرار السيناريو ذاته في المجموعة الثالثة الحاسمة التي اقتصرت على 45 دقيقة.

وتلتقي كوديرميتوفا غدا في ربع النهائي السويسرية جيل تيخمان المصنفة 35 على العالم، بعد أن نجحت تيخمان الحاصلة على بطاقة "الخاسرة المحظوظة" في حجز مقعدها بالفوز على الأوكرانية سفيتولينا المصنفة 15 على العالم بمجموعتين دون رد "7-6 و6-2".

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