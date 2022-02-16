غرامة كبيرة وإيقاف 4 مباريات للاعب الوحدة المنهالي لتغيبه عن معسكر منتخب الشباب

المصدر: الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف لاعب الوحدة منصور المنهالي أربع مباريات وتغريمه 35 ألف درهم لعدم التحاقه بمعسكر منتخب الشباب، ومعاقبة نادي النصر بسبب مختلفته بروتوكول عمليات المباريات في لقاء العروبة بدوري أدنوك للمحترفين، ولنفس السبب تمت معاقبة خورفكان في لقاء الوصل، وعجمان في لقاء النصر في نفس المسابقة بدوري تحت 21 سنة.

وتمت معاقبة بني ياس بغرامة 35 ألف درهم لحصول لاعبيه على 7 بطاقات في لقاء الوحدة بدوري تحت 21 سنة، وخسارة إدارية 3-0 للبطائح في لقاء فريق الإمارات بسبب تناقص لاعبيه عن ستة في دوري الشباب.

وعاقبت اللجنة أتلتيكو ارابيا ضد نادي لا ليغا في الدرجة الثانية، بالخسارة 3-0، وغرامة 10 آلاف درهم لتخلفه عن حضور مباراة وعدم استكمال الحد الأدنى من الفحوصات الطبية في المسابقة.

ووجهت لفت نظر إلى الوصل لمخالفته التعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية في مباراة الشارقة بدوري الناشئين، وتوجيه إنذار إلى دبا وغرامة 10 آلاف درهم بسبب استخدام جماهيره ألعاب نارية في لقاء الحمرية بدوري الهواة، و1500 درهم غرامة لحصول لاعبي دبا على 6 بطاقات في لقاء البطائح بدوري تحت 21 سنة. وتم إيقاف لاعب الظفرة عيد ربيع 4 مباريات وغرامة 4 آلاف درهم لاعتدائه على لاعب منافس دون كرة في دوري تحت 19 سنة.

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