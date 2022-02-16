خالد عيسى: عيني على المباراة رقم 500 بشعار «الزعيم»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قال حارس مرمى فريق العين، خالد عيسى، الذي تخطى حاجز الـ300 مباراة في مسيرته الرياضية، إنه يتطلع لأن يصل للمباراة رقم 500 في مشواره في الملاعب مع «الزعيم»، موضحاً أنه عندما تعاقد معه «الزعيم» كان أصغر لاعب في أرضية الملعب، ولكن الآن أصبح أكبرهم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في نادي الجزيرة تحديت أربعة حراس مرمى ووصلت للحارس الثاني، وفي المنتخب الوطني تحديت ثلاثة وأصبحت الأساسي».

• «قليلون من هم حولي يعرفون طبيعتي في حب التحديات».

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