«نسور قرطاج» تحلق إلى نهائي السلة العربية من البوابة الجزائرية

المصدر: جوني جبور-دبي

تأهل المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة، بفوزه على نظيره الجزائري بفارق 13 نقطة وبنتيجة «74-61»، في مباراة جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء لحساب الدور نصف النهائي، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 24 على صالة نادي النصر في دبي، ويسدل الستار عنها مساء غدٍ الأربعاء.

وضرب بطل أفريقيا المنتخب التونسي موعداً في النهائي مع المنتخب اللبناني الذي نجح في حجز مقعده بالفوز في افتتاح الدور نصف النهائي على نظيره الصومالي «87-72».

واحتاج المنتخب التونسي لضمان الفوز إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع «24-14 و23-15 و13-12»، فيما أكتفى المنتخب الجزائري بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «20-14».

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