المصرية ميار شريف تخسر أمام الأوكرانية سفيتولينا وتودع "تنس دبي"

ودعت المصرية ميار شريف المصنفة 65 عالمياً بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس السيدات من دورها الأول، عقب خسارتها اليوم الثلاثاء أمام المصنفة 15 على العالم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-3)، على استاد "سوق دبي الحرة" الرئيس في منطقة القرهود، ضمن مواجهات ثاني أيام البطولة في نسختها الـ 22 المقامة حتى 19 فبراير الجاري، بمشاركة ثمان من المصنفات الأوائل على العالم.

واحتاجت الأوكرانية سفيتولينا المتوجة في دبي عامي 2017 و2018، إلى ساعة و25 دقيقة، لإقصاء المصرية ميار شريف، بعد مجموعة أولى نجحت من خلاله الأوكرانية في كسر إرسال ميار شريف في مناسبتين وحسم المجموعة (6-2)، في 40 دقيقة، قبل أن يتحسن أداء ميار في المجموعة الثانية التي حاولت خلالها العودة، إلا أن خبرة سفيولينا كانت العامل الحاسم في انتزاع المجموعة (6-3) بزمن بلغ 47 دقيقة.

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