خورفكان بطل كأس الإتحاد لكرة الصالات الإماراتية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز فريق خورفكان على فريق اتحاد كلباء 5-3 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات التي اقيمت في قاعة نادي مليحة.

وتوج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي الفريقين بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية عبد الملك جاني واعضاء اللجنة ورئيس واعضاء مجلسي ادارة الناديين.

واصبح خورفكان ثالث نادٍ يفوز بأحد كؤوس الموسم بعد فوز النصر بكأس الإمارات، والظفرة بكأس السوبر.

وسجل اهداف خورفكان سعود خالد "هدفين" وعبدالله الحوسني وخالد الشوكة والبرازيلي لوكاس، بينما سجل لاتحاد كلباء البرازيلي فيليب دا سيلفا وفهد موسى وعبد الله عبد المجيد.

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