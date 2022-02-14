إبراهيم العلي بطل «عام الـ50» في «السلم للدرّاجات الهوائية»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تُوج دراج شرطة دبي، إبراهيم العلي، بالمركز الأول لسباق عام الـ50 الثاني للهواة الإماراتيين، الذي أقيم أمس ضمن منافسات النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها «مكتب سموه للمشتريات والتمويل».

وتفوق العلي، بعد منافسة شرسة حسمها بفارق بسيط قبل خط النهاية، على دراج فريق تريك إم 7، ماجد عبدالرحيم، الذي جاء في المركز الثاني، فيما نال عضو فريق الشعفار جميرا، فيصل الشحي، المركز الثالث.

وجاءت السباق قوياً، وسط أداء مميز من 100 متسابق، تنافسوا في السباق الذي بلغت مسافته 137 كلم، وأقيم في منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي، بمعدل سرعة وصل إلى 49 كلم في الساعة، رغم قوة الرياح الجانبية.

ورفع رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرعايته البطولة، وحرص سموه الدائم على حضور منافسات السباق.

وقال الفلاسي في تصريحات صحافية: «حضور سموه منافسات سباق عام الـ50 الثاني للهواة الإماراتيين، بث الحماس لدى المشاركين، ومنح اللجنة المنظمة الدعم والثقة لمواصلة تحقيق أهداف هذه البطولة التي تعد الأكبر من نوعها، من حيث نوعية المنافسات وأعداد المشاركين».

وأشاد الفلاسي بأداء الدراجين الذين خاضوا سباق الأمس، الذي وصفه بالرائع، رغم قوة الرياح الجانبية التي كشفت عن القدرات التكتيكية لدى الفرق والدراجين للتعامل مع تحدي الرياح، ومواصلة مشوار التنافس حتى النهاية، وهو الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى دراجينا، وامتلاكهم الخبرات الفنية والبدنية التي تمكّنهم من خوض السباق والتنافس فيه بكل جدارة.

من جانبه، وجّه دراج فريق شرطة دبي، بطل سباق عام الـ50 الثاني للهواة الإماراتيين، إبراهيم العلي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تنظيم هذا السباق المتميز بشكل سنوي، وكذلك إلى اللجنة المنظمة للسباق على جهودها في تقديم كل ما هو جديد في كل نسخة

وأهدى العلي الفوز إلى القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، واعتبره «الرجل الذي يقف خلف هذا الإنجاز»، نظراً لجهوده ودعمه المستمرة للفريق.

82 متسابقة من 22 جنسية يشاركن في سباق النخبة للسيدات اليوم

يقام اليوم سباق النخبة للسيدات، الذي يمتد لمسافة 124 كلم في سيح السلم، بمشاركة 82 متسابقة من 22 جنسية يُمثلون 16 فريقاً، وهم: مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، شرطة دبي، المنتخب السعودي، المنتخب البحريني، المنتخب الكويتي، شباب الأهلي، ووش، البطين، الشعفار جميرا، سايكل زون، ياسي، أبوظبي للدراجات الهوائية، سايكل هب، سلام بايك، فريق «إكسبو دبي 2020»، ولايف سبارك.

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