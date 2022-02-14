الإنجليزي ديفيد دين يحاضر في «ملتقى المديرين التنفيذيين»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي، صباح اليوم، بمقره في حي دبي للتصميم، «ملتقى المديرين التنفيذيين لشركات كرة القدم»، حيث سيتحدث في الملتقى نائب رئيس مجلس إدارة نادي أرسنال واتحاد كرة القدم الإنجليزي سابقاً وسفير الدوري الإنجليزي الممتاز، ديفيد دين.

وأكد المجلس في بيان صحافي أن الملتقى يأتي في إطار تمكين العاملين في مختلف التخصصات بالأندية وشركات كرة القدم في دبي، من خلال الدورات وورش العمل والملتقيات واللقاء مع أصحاب التجارب الاحترافية الناجحة.

وسيقدم دين خلاصة تجاربه وإسهاماته في محاضرته، التي تحمل عنوان «دور المديرين التنفيذيين في نجاح أندية وشركات كرة القدم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news