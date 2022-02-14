الوصل يهدّد «انتصارات الشارقة».. وبني ياس يتحدى «أفضلية الوحدة»

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي / أحمد طارق ■ دبي

تشهد بطولة كأس رئيس الدولة، اليوم، انطلاق المربع الذهبي مع إقامة مباراتي الذهاب، حيث يستضيف الوصل نظيره الشارقة على استاد زعبيل في دبي الساعة 17:25، بينما يحل بني ياس ضيفاً على الوحدة الساعة 20:00 على استاد آل نهيان.

ويتمسك الوصل بفرصة تحقيق لقب كبير هذا الموسم في ظل تطور مستواه في الفترة الأخيرة، وقد يهدد انتصارات الشارقة بقيادة المدرب الروماني كوزمين، الذي لم يخسر منذ تولي المهمة في 12 مباراة بكل المسابقات، فاز في تسع وتعادل في ثلاث.

وهذه مباراة أولى في سلسلة مواجهات بين الفريقين، إذ يلتقيان الجمعة المقبل في الدوري، ثم بعد ذلك في 22 الجاري في إياب نصف نهائي الكأس. في المقابل، يتحدى بني ياس مضيفه الوحدة صاحب الأفضلية على الورق، بعد أن تعادل معه ذهاباً، وفاز العنابي إياباً في الدوري قبل أيام في الجولة 15 بهدف لصفر.

ويعيش الوحدة فترة مميزة مع مدربه الفرنسي غريغوري، ويراهن على الذهاب بعيداً لإحراز لقب الكأس، كما ينافس على بطولة الدوري، حيث يحتل الوصافة خلف العين المتصدر.

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الوصل ينتظر دعم جمهوره

ينتظر الوصل حضوراً كبيراً لجمهوره في مواجهة الشارقة، حيث قامت شركة الوصل بتحفيز المشجعين وتخصيص سبع حافلات لنقلهم إلى استاد زعبيل. ويراهن مدرب الوصل هيلمان على التطور الكبير الذي شهده مستوى الفريق في الفترة الماضية، خصوصاً منذ التعاقد مع البرازيلي أوليفيرا والمدافع الصربي ألكسندر، إذ أسهما بشكل كبير في تخطي عقبة العين في ربع النهائي، وفي التعادل مع بني ياس والفوز على خورفكان في الدوري.

ويمتلك الشارقة فريقاً منظماً في كل خطوطه، كما سبق له أن قلب الخسارة 2-0 إلى فوز 2-3 في ذهاب الدوري أمام الوصل، ويراهن على التألق اللافت لمجموعة من النجوم، بينهم الغيني كامارا والبرازيلي كايو. وبلغ الشارقة نصف النهائي بعد قمة فاز فيها بركلات الترجيح على شباب الأهلي.

اختبار صعب على بني ياس

رفع بني ياس أقصى درجات التحضير لمباراة الوحدة، أملاً في تخطي عقبة العنابي والوصول للنهائي الحُلم ولإنقاذ الموسم ببطولة مهمة. ويثق المدرب الروماني إيسيلا بلاعبيه لإيقاف خطورة هجوم الوحدة، وذلك حتى يسجل نتيجة إيجابية تسعف الفريق قبل لقاء الإياب على ملعبه في بني ياس بعد أسبوع من الآن.

في المقابل، يتمتع الوحدة بمعنويات عالية في ظل التفوق هذا الموسم على بني ياس، كما يعيش استقراراً ونتائج مميزة، حيث جدد عقود أربعة لاعبين أساسيين، وهم السوري خريبين وطحنون الزعابي، وكذلك المقيمون فيليب وعلاء الدين زهير.

ولا يريد الوحدة التفريط في مباراة اليوم على أرضه وبين جمهوره، ويراهن بشدة على لقب الكأس الموسم الجاري.

بيدرو يقود هجوم الوحدة اليوم أمام فريقه السابق. تصوير: نجيب محمد



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