العواني: أبوظبي تعمل على استضافة كل حدث رياضي متاح

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، إن كل حدث رياضي سيكون متاحاً، فإن أبوظبي ستعمل على استضافته، معرباً في الوقت نفسه عن سعادتهم البالغة بالنجاحات التي شهدتها النسخة التي أسدل الستار عليها، مساء أول من أمس، بتتويج تشيلسي الإنجليزي على حساب بالميراس البرازيلي، مؤكداً أن قوة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) كانت سبباً مباشراً في رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في المباراة النهائية إلى نسبة 100%.

وقال العواني لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول ما إذا كانت قد جرت مشاورات بينهم وبين الاتحاد الدولي «فيفا» لاستضافة النسخة المقبلة من المونديال: «كل شيء سيكون متاحاً، فإن أبوظبي ستعمل على الحصول على حق استضافته، لدينا البنية التحتية القوية، التي نسعى باستمرار إلى تطويرها، كما ظهر ذلك واضحاً في التحديثات التي شهدها استاد محمد بن زايد».

وأوضح الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن استضافة البطولة في ظل الظروف الصحية الراهنة أعطى مؤشراً إضافياً على قدرة الدولة لتكون في مصاف الدول التي نجحت في التعامل مع الجائحة، وأضاف: «رغم الظروف الصحية، فقد حصلنا على الدعم الكامل من الجهات العليا في الدولة، بالتأكيد كان هناك تخوف، خصوصاً بسبب ضيق الوقت، لكن العمل بروح الفريق الواحد قادنا إلى التفوق».

وأعرب العواني عن شكره وتقديره للجهات الصحية التي منحتهم الضوء الأخضر لرفع نسبة الحضور الجماهيري، ورداً على سؤال حول إمكانية تطبيق ذلك على البطولات الأخرى: «في السابق كان الحضور بنسبة 80% مع التباعد، لقد كان الكثيرون متخوفين من عدم الإقبال الجماهيري، ولكن ما حدث كان أمراً جيداً بالنسبة لنا، ومن الجيد الوصول إلى الطاقة الاستيعابية كاملة».

وأثنى على الدور الكبير الذي قامت به وسائل الإعلام في الترويج للحدث وتغطيته بما يليق بالمكانة التي يستحقها، كما قدم شكره إلى المتطوعين وفرق العمل.

وقال: «كنا على أعصابنا، لكننا سعداء لأننا نجحنا في إخراج هذه النسخة بطريقة ناجحة، وشاهدنا ذلك في الفرحة التي ظهرت على وجوه الجماهير».

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