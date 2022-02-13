منتخب الإمارات لكرة السلة يودع البطولة العربية من البوابة الجزائرية

المصدر: جوني جبور - دبي

ودع المنتخب الوطني منافسات البطولة العربية لكرة السلة عقب خسارته أمام شقيقه الجزائري بفارق سبع نقاط وبنتيجة «73-66»، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد لحساب الدور ربع النهائي في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر في نسختها الـ 24، ويسدل الستار عنها يوم 16 الجاري.

وضمن المنتخب الجزائري بطاقة التأهل للمربع الذهبي، عقب نجاح لاعبيه في نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع «18-14 و21-14»، فيما فشل المنتخب الإماراتي في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبي «الأبيض» الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع «19-16 و19-18».

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