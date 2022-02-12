نتائج مباريات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

تغلب فريق العربي على ضيفه "جلف اف سي" 4-1، السبت، ضمن الجولة 19 من دوري الدرجة الاولى الإماراتي لكرة القدم ليتصدر ترتيب البطولة برصيد 47 نقطة مؤقتا حتى استكمال المباريات، الأحد، بثلاث مباريات يتواجه خلالها الحمرية مع دبا الفجيرة والتعاون مع الفجيرة والرمس مع الذيد بينما تجمد رصيد "جلف اف سي" عند 21 نقطة.

وسجل اهداف العربي البرازيلي اليكسندر ازاريدو، وخالد الشيباني وفارس الجابري وسالم راشد، بينما سجل لفريق "جلف اف سي" الكاميروني محمد أبيبو.

وتغلب مسافي خارج ملعبه على حتا بهدف نظيف سجله عبد الله راشد ليصعد رصيد مسافي الى 15 نقطة بينما تجمد رصيد حتى عند النقطة 28

وواصل فريق البطائح انتصاراته محققا الفوز بملعبه على فريق مصفوت 4-1، وسجل لفريق البطائح محترفه المالي سيكو بابا (هدفين) والبرازيلي جارديل اوليفيرا، والايفواري برتراند بينما سجل هدف مصفوت البرازيلي كارلوس البيرتو، ليصبح رصيد البطائح 37 نقطة، بينما مصفوت 14 نقطة.

وتعادل دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء 1-1، حيث سجل لدبا الحصن العماني محمد المربوعي وسجل للجزيرة الحمراء الكونغولي بيغي لوكوي، ليصبح رصيد دبا الحصن 38 نقطة، بينما الجزيرة الحمراء 17 نقطة.

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