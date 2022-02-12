شاهد أجمل صور في تاريخ الأهلي المصري.. التقطت في أبوظبي (صور)

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

التقطت عدسة مصور "الامارات اليوم" صورة جميلة للأهلي المصري من النادر حدوثها في تاريخ النادي وذلك خلال مباراتهم أمام الهلال السعودي التي اقيمت اليوم السبت على ملعب آل نهيان في أبوظبي ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لاشيء بعد لقاء تابعه أعداد غفيرة من جمهور الفريقين، حيث سجل للأهلي ياسر إبراهيم هدفين في الدقيقتين 8و17 واحمد عبد القادر في الدقيقة 40 وعمرو السولية في الدقيقة 64.

وشهد اللقاء طرد لاعبي الهلال ماثيو بيريرا في الدقيقة 14 ومحمد كنو في الدقيقة 28 ليكمل الفريق السعودي اللقاء بتسعة لاعبين.

وسجلت عدسة مصور "الامارات اليوم" الزميل ايريك أرازاس لقطات جميلة مبدعة من النادر أن يجد فريق الأهلي صورا مماثلة لها في جودتها ودقتها وجمال اللقطة التي تعبر عن الفرحة بالتسجيل أو لحظة التسجيل أو من خلال قوة الأداء الفني الذي تعكسه احدى الصور.

وتحتفظ "الامارات اليوم" بالحقوق الحصرية لنشر هذه الصور.

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