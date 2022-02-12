العين يغرد في الصدارة والوحدة والشارقة أقرب المنافسين

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل فريق العين صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بالوصول إلى النقطة 36 وبفارق 6 نقاط على أقرب منافسيه الوحدة الوصيد برصيد 30 نقطة ثم الشارقة بقيادة المدرب الروماني كوزمين الذي يشكل أيضاً خطورة كبيرة على العين والوحدة، حيث يرفض الفريق الخسارة حتى الأن مع المدرب الجديد الذي تولي القيادة خلفاً للمدرب عبد العزيز العنبري.

وخسر شباب الأهلي نقطتين جديدتين في سباق المنافسة بالتعادل مع عجمان الذي أصبح في منطقة الأمان ويبحث عن انجازاً جديداً، ليخدم فريق العين نفسه ويواصل انتصاراته للبقاء عند نفس الفارق، في حين يتبقى للجزيرة مباراتين مؤجلتين يبحث من خلالها محاولة البقاء قليلاً بالقرب من مربع الكبار.

ونجح العين في تحقيق الفوز على الإمارات بسهولة بثلاثية نظيفة، كما فاز الوحدة على بني ياس بهدف دون مقابل وهي نفس النتيجة التي نجح بها الشارقة في تحقيق الفوز على الظفرة، وتعادل عجمان مع شباب الأهلي، ونجح الوصل في تحقيق فوزاً هاماً على خورفكان الذي لا زال يدفع ثمن تغيير المدرب البرازيلي كايو، قبل أن يجد البديل المناسب، وتعادل النصر مع العروبة في الفجيرة بالثواني الأخيرة بعدما كان متقدم بهدف دون مقابل.

واشتعل صراع منطقة وسط الجدول بين 4 فرق بعد هبوط النصر الذي كان من ضمن الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، إضافة إلى تواجد الوصل واتحاد كلباء وبني ياس وعجمان، في حيث بقى فريق الإمارات في المركز الأخير بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه وبالتأكيد يحتاج إلى واقفة جادة إذا كان يبحث عن البقاء والبداية من الجولة المقبلة عندما يخرج لمواجهة الظفرة في مواجهة مع منافس مباشر وستحدد بشكل كبير شكل الهبوط في مباراة بـ 6 نقاط.

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