عجمان يحرم شباب الأهلي نقطتين ويُبعده عن المنافسة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة عجمان وشباب الأهلي والتي جرت مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد لحساب الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى (البرتقالي)، الشوط الأول متقدما بهدف جاء عن طريق، الغامبي أبوبكر تراولي، من ضربة جزاء سجلها في الدقيقة 26، ولكن الإيراني أحمد نور الله تمكن من تسجيل التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة تراجع شباب الأهلي للمركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما تقدم عجمان للمركز التاسع برصيد 19 نقطة. وجاءت المباراة قوية وسريعة من الجانبين، ودانت الأفضلية في الشوط الأول لمصلحة عجمان، والذي أحرج شباب الأهلي في أكثر من مناسبة، وكان بوسعه أن يُنهى تلك المرحلة من المباراة متقدما بأكثر بهدف.

وفي الشوط الثاني نشط شباب الأهلي، واستطاع أن يُسجل التعادل في وقت مبكر، لكنه لم يتمكن بعد ذلك من الوصول لمرمى الحارس عادل الحوسني الا في مناسبات قليلة تألق معها دفاع عجمان وحارس مرماه.

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