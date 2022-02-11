موسيماني: مواجهة الأهلي والهلال في مونديال الأندية مفيدة للكرة العربية

المصدر: الامارات اليوم

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية ستكون قوية ومفيدة للكرة العربية. وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم:"أمامنا مباراة أخرى في كأس العالم للأندية وهي مواجهة كبيرة لنا كفريق أفريقي، وكذلك للهلال بطل السعودية وآسيا، وأود أن أبدي احترامي لهم لأنهم منافس مميز".

وأضاف :"لدينا شيئا نلعب لأجله، ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا في هذه المسابقة هو تحقيق الميدالية البرونزية". وأوضح أن الهلال السعودي قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح، بل ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية. وتابع :"الأهلي يملك تاريخا جيدا في هذه البطولة،

ونسعى لبذل كل ما لدينا غدا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وكذلك من الدوري الإنجليزي". وقال موسيماني :"لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي، فنحن نحترمه كمنافس، ونحن أيضا نثق في أنفسنا وتاريخنا، وسيكون لقاء عربيا ممتعا". وأضاف :"جئت إلى هنا بظروف لن أتحدث عنها بقدر طموحي ولاعبي فريقي معي، وطموح النادي ومسؤوليه وجماهيره لتحقيق شيء مميز، وفي نفس الوقت أتمنى أن نأتي إلى هنا العام المقبل في ظروف أحسن للمنافسة في كأس العالم للأندية".

وأكد موسيماني أن التحضير لهذه البطولة كان في غاية الصعوبة، وفي الموسم القادم سنقاتل مع فريقنا لتحقيق شيء أفضل ونركز الآن للعودة بالبرونزية.

وأضاف :"أنا أيضا حزين لجمهور الأهلي، تمنيت أن نفوز باللقب، وفي حقيقة الأمر هذا ليس سهلا.. نحن نسعى .. وليس من السهل أن تتحدث عن الفوز بكأس العالم للأندية، وأنظر إلى باريس سان جيرمان وليفربول وغيرهما من الأندية العالمية، من الممكن ألا تصل إلى كأس العالم من الأساس.. وأنا لا أبحث عن أعذار.. أنا هنا بين أكبر فرق العالم".

وأوضح :"أنا في ناد كبير وصل إلى هنا 7 مرات، نحن متواضعون، ونحاول كثيرا وكثيرا، وجميعنا يبحث عن الفوز مثل الجمهور، أنا وقائد الفريق وغيرنا وجميعنا لدينا هدف واحد هو الوصول للنهائي يوما ما".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news