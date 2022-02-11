لاعب في الدوري الإماراتي يطالب بطرد شقيقه من الملعب (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى - ابوظبي

طالب لاعب الوحدة طحنون الزعابي بطرد شقيقه أثناء مباراة فريقه مع بني ياس، الخميس، ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم والتي انتهت بفوز الوحدة بهدف نظيف على ملعب بني ياس.

وشهدت الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة، تدخل لاعب بني ياس محمد الزعابي، بشكل قوي على شقيقه طحنون الزعابي لاعب الوحدة، فأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه إثر هذا التدخل، إلا أن الطريف في الأمر دخول طحنون في نقاش مع الحكم للمطالبة بطرد شقيقه من الملعب لكن الأخير لم يستجيب لطلبه.

"طحنون يطالب بطرد شقيقه"

تدخل قوي من محمد على شقيقه طحنون الزعابي.. والأخير يطالب الحكم بطرده#بني_ياس_الوحدة#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/nyhrt0NEaa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 10, 2022

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