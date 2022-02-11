رابطة المحترفين تواصل تنفيذ برنامج «بناء المهارات» للأندية

نفذت رابطة المحترفين الإماراتية، ضمن برنامج بناء المهارات التعليمية للأندية المحترفة، وحدة محرري التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، مجموعة من المبادرات لتحسين التواصل الاجتماعي، وتعزيز التفاعل مع الجماهير، حيث كلفت الرابطة مختصين في المجال، للعمل جنباً إلى جنب مع كل نادٍ، من خلال تقديم الاستشارات اللازمة، والدراسات التي تمكن النادي من تطوير وجوده على المنصات الرقمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news