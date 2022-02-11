منتخب السلة يتطلع إلى نصف نهائي بطولة العرب من بوابة تونس

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يأمل منتخب السلة بلوغ المربع الذهبي اليوم ببطولة العرب المقامة في صالة النصر بدبي، وذلك حين يواجه نظيره التونسي الساعة الثامنة مساءً. ويأمل «أبيض السلة» تصدّر المجموعة الأولى وانتزاع بطاقة التأهل المباشر في ختام الدور التمهيدي، كون متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى دور الأربعة. وتستهل الجولة في الرابعة عصراً بلقاء الأردن مع ليبيا، بينما سيكون حوار لبنان والجزائر على قمة المجموعة الثانية.

ويتسلح المنتخب بخبرات مديره الفني الدكتور منير بن حبيب، ومعرفته نقاط ضعف العديد من لاعبي تونس المؤثرين، القادمين من الاتحاد المنستيري، بعد أن قادهم أبريل الماضي إلى نهائي أبطال إفريقيا، قبل الخسارة أمام الزمالك «76-66».واستهل المنتخب مشواره بالفوز على الأردن «85-81»، بينما فاز تونس على ليبيبا «64-63».

وبشعار الصدارة، يدخل المنتخبان الجزائري واللبناني لقاءهما بحظوظ متساوية، بعد أن حقق كلاهما الفوز على الصومال، «112-67» للجزائر في الجولة الافتتاحية، و«115-77» لمنتخب لبنان في الجولة الثانية. وتخضع جميع المنتخبات يوم غدٍ لراحة، على أن تستكمل البطولة بعد غدٍ السبت بالدور ربع النهائي.

في جانب آخر، أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن رعايتها الذهبية للبطولة. وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن رعاية البطولة جزء من برامج المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها المؤسسة لجهة دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والشبابية على مستوى الدولة.

• حوار خاص بين الجزائر ولبنان على قمة المجموعة الثانية.

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