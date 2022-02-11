«طموح» الحمرية يقلق متصدر دوري الهواة دبا الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تشهد الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، غداً وبعد غدٍ، مباريات مهمة قد تسهم في رسم الملامح الأولى للفرق المتنافسة على الصعود إلى المحترفين، أبرزها مواجهة دبا الفجيرة المتصدر بـ46 نقطة مع الحمرية الرابع بـ36 نقطة، إذ يأمل الأخير في تحقيق الفوز للإبقاء على فرصته في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود. ويحتل العربي المركز الثاني بـ44 نقطة، ثم دبا الحصن ثالثاً 37، والبطائح خامساً بـ34 نقطة.

ويخشى دبا من أي تعثر، إذ الخسارة أو التعادل سيسمح للعربي ودبا الحصن بتقليص الفارق. ويلعب العربي مع ضيفه «جلف اف سي» في مواجهة صعبة على العربي.

ويتطلع دبا الحصن إلى تحقيق فوز جديد على الجزيرة الحمراء والحفاظ على مسيرته المميزة في الدور الثاني، ولا تقل مباراة البطائح مع مصفوت أهمية، كما تشهد الجولة مباراتي التعاون مع الفجيرة، وحتا مع مسافي.

• دبا يتصدر الدوري بـ46 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الحمرية الرابع، مقابل 44 نقطة للعربي الوصيف.

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