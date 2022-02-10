الكشف عن حكم نهائي مونديال الأندية.. وحكم إماراتي ضمن الطاقم

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر مسؤول لـ" الإمارات اليوم" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار الحكم الدولي الأسترالي كريس بيث لقيادة نهائي كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، والذي يقام السبت المقبل، ويجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في أبوظبي.

ويضم الطاقم كلا من المساعدين انتون وأشلي من إستراليا ومصطفى غربال من الجزائر حكما رابعا، وعبدالحق من الجزائر أيضا حكما خامسا، بجانب الحكم الإيطالي ماسميليانو حكما لـ"الفار"، والهولندي باول فان حكم فيديو مساعد، والحكم الدولي الإماراتي عمار الجنيبي حكم فيديو (مساعد ثان).

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