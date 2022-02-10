وفد الإمارات لدورة ألعاب بارالمبية غرب آسيا يضم 65 لاعباً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يتأهب منتخب الإمارات للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة المقررة في البحرين في الفترة من 18 إلى 26 فبراير الجاري، في وفد يضم 65 لاعباً ولاعبة في منافسات: ألعاب القوى، بوتشيا، رفعات القوى، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وقال عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية مدير البعثة، جمعة النعيمي، في تصريحات صحافية «الاستعدادات تمضي بشكل جيد للغاية، والجاهزية في أعلى المستويات لخوض المنافسات على مستوى دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بعد المشاركة الأخيرة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في نوفمبر من العام الماضي بالبحرين أيضاً».

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