خورفكان والوصل.. صراع المركزين 10 و11

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يتطلع خورفكان لاستعادة نغمة الانتصارات، في المباراة التي ستجمعه مع ضيفه الوصل في استاد صقر بن محمد القاسمي، عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، ومغادرة المركز الحادي عشر الذي يحتله برصيد 15 نقطة، بينما الوصل في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويتطلع نسور خورفكان في مواجهة اليوم إلى وقف نزيف النقاط في مباراة صعبة، ويتوقع لها أن تظهر قوية، لأهمية نقاطها للفريقين خصوصاً مع جاهزيته الفنية والبدنية، وخلو الفريق من أي غيابات، فضلاً عن كونها فرصة أمام الأجانب الجدد لتقديم الأداء المرتقب، بالمقابل يتطلع الوصل إلى تحقيق نتيجة إيجابية بالاستفادة من الطاقة الإيجابية للاعبيه، منذ انضمام البرازيلي أوليفيرا، والنقلة النوعية للاعبيه علي صالح وعلي سالمين والعزيزي.

وكان خورفكان قد بدأ الموسم بتحقيق أربعة انتصارات على الظفرة وعجمان والإمارات والعروبة، إضافة إلى التعادل مع الوحدة وبني ياس والوصل، بعدها توقفت النتائج الإيجابية وتوالت الخسارات التي قادت للاستغناء عن مدربه البرازيلي السابق كايو كانيدو، وتكليف المدرب المواطن عبدالمجيد النمر قبل الاستعانة بالمدرب الأرجنتيني كالديرون.

وكان الفريقان قد تعادلا في الدور الأول بهدف لمثله.

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