تحدي «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية ينطلق 19 فبراير

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الدراجات، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، انطلاق الحدث يوم 19 الجاري، لمسافة 92 كيلومتراً، وبمشاركة 2500 متسابق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور أمين عام المجلس، سعيد حارب، ورئيس اتحاد الدراجات الهوائية، منصور بوعصيبة، ومساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، ورئيس السباق، سونيل كومار. وانضم تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لعام 2022 رسمياً إلى روزنامة تصفيات بطولة جراند فوندو، الذي يسمح بتأهل نسبة 20% من المنافسين الأوائل في سباق سبينس دبي 92 للمشاركة في السباق النهائي الذي تستضيفه إيطاليا في سبتمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news