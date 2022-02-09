مصدر لـ"الامارات اليوم": تعيين حكم إماراتي ضمن طاقم مباراة الهلال وتشيلسي

المصدر: دبي-منصور السندي.

كشف مصدر مسؤول ل"الامارات اليوم" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عين الحكم الدولي الإماراتي عمار الجنيبي ليكون حكما مساعدا للفيديو ضمن طاقم مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي المقررة اليوم الأربعاء على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليا في أبوظبي، علما أن المباراة سيديرها الحكم الدولي المكسيكي راموس سيزار بمعاونة كلا من الحكمين المساعدين البرتو وميجل والأرجنتيني ماورو حكما للفيديو.



وتأهل الهلال السعودي إلى نصف النهائي في كأس العالم للأندية بعد فوزه الأخير على الجزيرة 6-1، فيما سيخوض فريق تشيلسي مباراته الأولى في البطولة.

يذكر أن عمار الجنيبي كان قد عين أيضا حكما مساعدا للفيديو ضمن طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري وأف سي مونتيري بطل المكسيك التي أقيمت أخيرا.

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