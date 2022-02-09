المنتخب يحصد 5 ميداليات في بطولة الإمارات للمواي تاي

المصدر: دبي ■ وام

اختتمت بصالة فيستيفال ارينا في دبي منافسات «بطولة الإمارات للمواي تاي» فئة الكبار للجنسين، بمشاركة 103 لاعبين ولاعبات يمثلون 29 نادياً. وحصد لاعبو المنتخب الوطني أربع ذهبيات وفضية، حيث توّج بالذهب كل من إلياس حبيب علي، وإبراهيم بلال، وعماد يوسف، ومحمد سعيد مرضي، فيما حصل لاعب منتخبنا الوطني عبدالله الحوسني على فضية البطولة. قام بتتويج الفائزين نائب رئيس الاتحاد ياسر الساعدي، وعضو مجلس الإدارة خالد السويدي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news