فوز «انكورا» و«بن دري» و«هيسكث» في بطولة الماسترز للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات بطولة الماسترز للبولو، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية دبي لاند، إذ تجمع المباراة الأولى، التي ستقام في الثانية والنصف ظهراً، بين فريق الباشا بقيادة هاني غباش، وفريق ايست لامار بقيادة ريان العجاجي، وفي الرابعة عصراً تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات، في مواجهة فريق انكورا بقيادة خالد العمران.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة سبعة فرق: هي الإمارات وانكورا وايست لامار والباشا وبن دري وهيسكث ومهرة.

وأسفرت المباريات الثلاث الأولى عن فوز فريق انكورا بقيادة خالد العمران على فريق مهرة بقيادة طارق الحبتور بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة.

وفاز فريق بن دري بقيادة خالد بن دري، على فريق الباشا، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة، وفي المباراة الثالثة التي جمعت فريق الإمارات وفريق هيسكث، فاز فريق هيسكث بستة أهدف مقابل خمسة، بعد مباراة متكافئة.

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