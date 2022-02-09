أحمد سكيك يرتقي إلى التصنيف 51 عالمياً في فئة هواة الغولف

المصدر: دبي ■ وام

ارتقى لاعب المنتخب الوطني للغولف، أحمد أكرم سكيك (24 عاماً)، إلى المرتبة الـ51 عالمياً في فئة الهواة، وفق التصنيف الأحدث للاتحاد الدولي للعبة، ليكون الأول عربياً الذي يصل إلى هذه المكانة.

ويقود التصنيف العالمي للرجال حالياً، الياباني كيتا ناكاجيما، الفائز أخيراً في بطولة آسيا والمحيط الهادئ التي نظّمها اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، جنباً إلى جنب مع بطولات الماسترز والنادي الملكي القديم للغولف «A&R»، بالتعاون مع اتحاد الغولف الإماراتي في نوفمبر الماضي بنادي خور دبي للغولف واليخوت، في بطولة نجح خلالها سكيك في إنهاء المنافسات بالمركز 42.

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