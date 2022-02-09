زيادة أجور «قضاة الملاعب» تحفزهم على العطاء

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أكد حكام كرة قدم سابقون أن زيادة أجور قضاة الملاعب في دوري المحترفين لكرة القدم «أدنوك» ستحفزهم للتميز في إدارة المباريات، مشيرين إلى أن قضاة الملاعب يديرون واحداً من الدوريات المحترفة المهمة في المنطقة، لاسيما أنهم أحد الأطراف المهمة في المنظومة الخاصة بتطوير الدوري الإماراتي، مشيرين إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للتحكيم، فيما شدد آخرون على أنهم ليسوا مع وجود رواتب شهرية ثابتة للحكام، وإنما مكافآت تقدم لهم نظير إدارتهم للمباريات.

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت خلال فترات سابقة، في عهد الاتحاد الأسبق برئاسة يوسف السركال، أنها بدأت في دراسة مشروع خاص باستحداث عقود مالية مع قضاة الملاعب لكن الأمر توقف، ولم يتم تنفيذه.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحافز المادي بالنسبة لقاضي الملعب شيء مهم جداً مقابل الأمور الأخرى المرتبطة بهذه المنظومة، لذلك فإن تحسين الوضع المالي لقضاة الملاعب يشعرهم بنوع من التقدير، وأن العمل الذي يقومون به له ما يقابله، وذلك حتى لا يصل الحكم إلى مرحلة يشعر خلالها بأن البيئة المحيطة به غير جاذبة ولا تشجعه على الاستمرار في سلك التحكيم».

يذكر أن الحوافز المالية لقضاة الملاعب كانت قد ارتفعت في الفترة السابقة من 3000 درهم في المباراة الواحدة إلى 5000 درهم لحكم الساحة، فيما وصلت مكافأة الحكم الدولي المساعد في المباراة الواحدة إلى نحو 3000 درهم وتراوح المكافآت بين حكم دولي مساعد وحكم درجة أولى مساعد.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن أخيراً الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات في دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، إذ يتقاضى طاقم التحكيم الأجنبي مبلغ 170 ألف درهم نظير قيادته مباراة في الدوري الإماراتي.

وقال عضو لجنة الحكام السابق في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد الجنيبي: «إنه من الضروري دراسة ملف الاستحقاقات المالية والتعديل فيه، كونه يحفز قضاة الملاعب ويشعرهم، أيضاً، بأن العمل الذي يقومون به والعطاء الذي يقدمونه يعادل الأجر الذي يحصلون عليه، مشيراً إلى أنه قد يصل الحكم إلى مرحلة يشعر خلالها بأن البيئة المحيطة به لا تشجعه على الاستمرار في سلك التحكيم، كونه لا يحصل على شيء يستحق مقابل ما يقوم به من جهد، معتبراً أن الحافز المادي شيء مهم للحكم بجانب الأمور الأخرى المرتبطة بهذا الأمر».

من جهته، اعتبر عضو لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة والحكم الدولي السابق، صلاح أمين، أن الأجور الحالية التي يحصل عليها حكام الساحة (5000 درهم عن كل مباراة يديرها) ليست مبلغاً قليلاً وتعتبر أجوراً ممتازة في تقديره، مشيراً إلى أنه إذا رأى اتحاد الكرة زيادتها فلا مانع وقد يرفع من معنويات القضاة.

وقال: «إن هناك لجان تحكيم سابقة في اتحاد الكرة حاولت في فترات سابقة زيادة أجور الحكام، لكن من الصعب أن يكون هناك إنصاف في التقييم لجميع قضاة الملاعب، لذلك فإن هذا الأمر يتسبب في بعض الحساسيات بين الحكام»، مضيفاً: «في حال رأى اتحاد الكرة زيادة مكافآت إدارة الحكام للمباريات فإنه ليس هناك مانع».

وأضاف صلاح أمين «لا أؤيد وجود رواتب ثابتة للحكام لأسباب عدة، من بينها أن التحكيم ليس مهنة الحكم الرسمية ولا يحترف التحكيم، كون لديه وظيفته الرسمية ومركزه، والأمر الآخر هو أنه في حال تم وضع مخصصات مالية ثابتة للحكام فإن بعض الحكام قد يفضل الحصول على المادة على حساب المستوى أو الأداء التحكيمي كما أن المادة قد تتسبب في خلق بعض الحساسيات بين قضاة الملاعب».

بدوره، أكد الحكم الدولي السابق، عبدالله العاجل، أنهم حالياً يعيشون في عهد التحول من الهواية إلى الاحتراف في الدوري الإماراتي، لذلك فإنه يجب أن يكون هناك احتراف في المنظومة الكاملة الخاصة بأطراف اللعبة، مشيراً إلى أن قضاة الملاعب هم الوحيدون غير المحترفين في هذه المنظومة، مشيراً إلى أن الاحتراف في الدوري يتطلب من الحكم أن يكون جاهزا بنسبة 90% من حيث التمارين وغيره حتى يواكب هذه المنظومة الاحترافية، كونه جزءاً منها رغم أن هم الدوام الرسمي يأخذ حيزاً كبيراً من تفكير الحكم.

وقال: «زيادة الحوافز المالية للحكام تجعل الحكم يشعر بأن هناك شيئاً يمكنه التضحية من أجله»، مؤكداً «وجود دراسة لحصول الحكام على رواتب شهرية بجانب حصولهم على مكافأة مالية نظير إدارتهم لأي مباراة، وذلك وفق شروط محددة، من بينها مستوى الحكم وتميزه في قيادة المباريات، بحيث يتم تقييمه من قبل لجنة الحكام حتى يكون مؤهلاً للحصول على هذه المكافأة أو الراتب»، مشدداً على عدم أحقية الحكم بالحصول على راتب أو مكافأة في حال لم يحكم مباريات. وأضاف عبدالله العاجل «قضاة الملاعب يديرون حالياً مباريات في دوري محترفين يتقاضى خلاله لاعبون رواتب كبيرة، إذ يتراوح راتب أقل لاعب بين 60 و80 ألف درهم شهرياً في حين أن هناك حكام يحصلون على مكافآت تراوح بين 10 و15 ألف درهم في الشهر، لذلك فإن تطور اللعبة مرتبط بتطور المنظومة الخاصة بها كاملة».

• 170 ألف درهم يتقاضاها طاقم التحكيم الأجنبي مقابل قيادته مباراة واحدة في الدوري الإماراتي.



• 5000 درهم يحصل عليها حكم الساحة مقابل إدارته مباراة في دوري أدنوك للمحترفين.

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