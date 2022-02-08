المنتخب الإماراتي يصطاد "صقور الأردن" بـ "السلة العربية"

المصدر: جوني جبور- دبي

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزاً مستحقاً على نظيره الأردني، جاء بفارق أربعة نقاط وبنتيجة "85-81"، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء بصالة نادي النصر، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في بطولة المنتخبات العربية للرجال، المقامة في نسختها الـ 24 في دبي حتى 16 فبراير الجاري، وينافس على لقبها وينافس على لقبها سبعة منتخبات عربية.

ونجح المنتخب عبر الاعتماد على دفاع المنطقة وبناء الهجمات السريعة في مفاجأة الأردنيين، ما قاد "الأبيض" إلى وضع فارق ستة نقاط مع نهاية الشوط الأول، بنيل لاعبي المنتخب الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع "27-26 و20-15".

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول "صقور الأردن" تقليص الفارق، لينجح النشامى في فرض التعادل بنتيجة الفترة الثالثة "22-22"، ومن ثم حسم نتيجة الفترة الرابعة "18-16" التي لم تكن كافية للأردنيين في العودة بنتيجة المباراة.

وتألق للمنتخب نجمه راشد ناصر بانتزاع لقب افضل مسجل في المباراة برصيد 22 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل للمنتخب الأردني للاعبه أمين إسماعيل برصيد 20 نقطة.

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