كأس العالم للأندية يلمع في العين الزرقاء.. "جورجينيو يترقب الهلال"

المصدر: الامارات اليوم - دبي

سيكون الإيطالي جورجينيو على الموعد، مع مشاركة خاصة في كأس العالم للأندية في أبوظبي، وهو الذي يمر برحلة استثنائية في صفوف "البلوز" الذي حصد معه ألقابًا قارية بارزة، كما توج مع منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا الصيف الماضي، ليكون الحلم هذه المرة بمواصلة الحصاد بالفوز بمونديال الأندية.

ويلتقي تشيلسي "بطل أوروبا" مع الهلال السعودي "بطل آسيا"، غداً، في نصف نهائي كأس العالم للأندية (الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات).

ونجح جورجينيو مع تشيلسي في إكمال ثلاثية الألقاب القارية الأوروبية، بعدما توج معه بلقب الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" في موسم 2018-2019، ولقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2020-2021، وكأس السوبر الأوروبي 2021، وأكمل تفوقه بإحراز لقب الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده "الآزوري"، ليتبقى له اللقب العالمي في أبوظبي.

جورجينيو خاض 30 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف، جميعها من ركلات الجزاء، حيث يعتبر من أنجح اللاعبين المتخصصين بركلات الجزاء في العالم، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وصنع 10 فرص سانحة للتسجبل لزملائه، وسدد 20 مرة، منها 11 مرة داخل إطار المرمى.

وهو يقوم بأدوار مهمة في ضبط إيقاع وسط ملعب تشيلسي، حيث قام بـ 1880 تمريرة هذا الموسم، و21 تمريرة مؤثرة، و22 مراوغة ناجحة، و123 التحامًا مع المنافسين.

يذكر أن "البلوز" يشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حاز على المركز الثاني عام 2012، حيث خسر وقتها أمام كورينثيانز البرازيلي، ولكن الفريق يتطلع هذه المرة لتحقيق اللقب، بداية من مواجهة الهلال السعودي يوم غدٍ الأربعاء في نصف النهائي.

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